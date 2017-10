Arrestatie Bredase vleeshandelaar in België hindert vleesfraudezaak OM

Jan F. werd in juli gearresteerd in zijn villa in het Belgische Schoten. Dit op last van Europol. Volgens de Europese politiekoepel is de Nederlander, die in april al was opgepakt in zijn villa bij Benidorm maar daarna weer vrijkwam, het brein van een bende internationale vleesfraudeurs. Die zou zieke en gestolen paarden hebben laten slachten voor consumptie. Het vlees kwam mogelijk terecht in de voedselketen in België, Italië, Roemenië, Nederland en Frankrijk, zo meldde de Spaanse krant El Pais al na zijn eerste arrestatie. In totaal werden toen 25 verdachten gearresteerd.