Arrestatie in vermissingszaak die heel Zeeland bezighoudt: waar is Ichelle van der Velde (29)?

Het is een vermissingszaak die heel Zeeland bezighoudt sinds 15 december. Op die dag is Ichelle mogelijk voor het laatst gezien. De aangehouden vrouw en haar man waren bekenden van de onderneemster, haar winkel bevindt zich in Oostburg. Waarom de vrouw uit Aardenburg is aangehouden, is niet bekend. Op de Markt in Aardenburg werden vanochtend door de politie zwarte schermen opgetrokken en ook de brandweer is ter plaatse. Met behulp van een politiehond is ook een zwarte auto doorzocht. Deze auto is inmiddels opgeladen door een bergingsbedrijf. Ook een tweede auto is in beslag genomen.

Familie: ‘Het is steeds maar wachten’

De familie van Ichelle hoopt dat de aanhouding leidt tot een doorbraak in de vermissingszaak. Voor de familie kwam de aanhouding als een verrassing.



,,We wisten van tevoren niet dat dit eraan zat te komen. We zijn wel vandaag door de politie geïnformeerd over het onderzoek in Aardenburg”, zegt woordvoerder Lars Walder namens de familie van Ichelle.



,,Het was voor ons verrassend, maar ik had het er vanochtend nog met Ichelles moeder over: al het nieuws over deze zaak is een soort verrassing. Het is al een tijd stil, ook al wordt er achter de schermen hard gewerkt. Dan denk je toch: niemand doet wat. Er gebeurt veel, maar het heeft nog niet tot meer duidelijkheid geleid over waar Ichelle is. Dan is een aanhouding natuurlijk wel een hele stap. We hopen vandaag iets meer te horen, maar misschien moeten we ook wel wachten tot morgen. Het is steeds maar wachten. Maar we zijn blij dat er nu iets gebeurt.”



Op de vraag hoe het met de familie gaat, valt Walder stil. ,,Tja, wat kan ik zeggen. Het is zwaar voor ze. Maar ze moeten door. Het kan niet anders.”