Man aangehouden in zaak doorrijder Oss, bestelbus gevonden

Vandaag rond het middaguur meldde een man uit Driebergen-Rijsenburg, vlakbij Utrecht, zich op het politiebureau in Oss. Hij legde een verklaring af, waarna hij is gearresteerd. Wat zijn betrokkenheid precies is, moet nog worden uitgezocht. De politie is er nog niet zeker van of hij de bestuurder was, of een mogelijke bijrijder.



,,Ik ben echt zo blij met dit nieuws", vertelt Antoine van den Bergh, de vader van het 28-jarige slachtoffer. Hij is de afgelopen dagen met niets anders bezig is geweest.



Bij de ernstige aanrijding raakte zijn 28-jarige dochter zwaargewond. De bestuurder van de bestelbus sleurde haar tientallen meters meer, overreed haar ter hoogte van een rotonde en liet haar vervolgens hulpeloos achter. Wonder boven wonder kan ze het allemaal nog navertellen.