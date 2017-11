Arrestatie na fatale schietpartij bij salsafeest in Best

De 33-jarige Yassine Majiti werd door het hoofd geschoten. Majiti was op het feest Salsa Breeze in beachclub Sunrise geweest toen hij zich op de parkeerplaats in een ruzie zou hebben gemengd. ,,We waren op weg naar huis, op de parkeerplaats was ruzie. Yassine probeerde een einde te maken aan de ruzie", vertelde een vriend van hem, die zelf lichtgewond raakte, eerder.



Hij en een neef zeggen dat Yassine 'op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats was'. Een agent heeft de man nog samen met een medewerkster van de beachclub gereanimeerd, maar het slachtoffer overleed in een ziekenhuis in Tilburg.



Nog dezelfde nacht sprak de politie bezoekers die op de parkeerplaats aanwezig waren toen de schietpartij plaatsvond. Verschillende feestgangers waren getuige. De afgelopen dagen zijn de bewakingsbeelden bekeken, de nummerborden van alle aanwezige auto’s nagetrokken en de gegevens van de telefoonmasten uitgeplozen.



Loco-burgemeester Van de Loo besloot maandag het maandelijkse evenement Salsa Breeze voortaan te verbieden. Hij nam dit besluit met het oog op 'de bescherming van de veiligheid en het voorkomen van een escalatie'.