Arrestaties na vondst spelden in etenswaar Vomar Zaandam

Onderzoek Apa­che-he­li­kop­ter in volle gang

17:11 De Koninklijke Marechaussee is een onderzoek begonnen naar het ongeluk met de Apache-helikopter, maandagavond in de buurt van Culemborg. Op basis van dit onderzoek beslist het OM of er een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld.