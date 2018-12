‘Arrestaties terreurdreiging geven aan dat we scherp zijn’

Video Vier terreurver­dach­ten gepakt in Rotterdam, vijfde in Duitsland

18:34 In Rotterdam zijn vanmorgen vier terreurverdachten aangehouden. Later werd nog een vijfde Rotterdammer opgepakt in het Duitse Mainz. Zij zouden betrokken zijn bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. In de vijf of zes woningen die zijn doorzocht, zouden geen wapens of IS-materiaal zijn aangetroffen.