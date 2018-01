Arrestatieteam ingezet bij grootschalige actie tegen drugshandel

De invallen waren rond 06.00 uur in onder meer woningen en loodsen in Geldrop, Helmond, Someren, Venlo, Venray, Nieuw Bergen en Velddriel. De vijf verdachten werden meteen bij de start van de actie aangehouden.

Gevaarlijk

Zuid-Nederland heeft al geruime tijd last van georganiseerde (drugs)criminaliteit. Volgens voormalig hoofdcommissaris Hans Vissers (63) van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant is de georganiseerde criminaliteit 'diep geworteld in met name delen van de Brabantse samenleving'. Eind vorig jaar deed de politie ook al tientallen invallen in Brabant en Limburg, toen in de strijd tegen synthetische drugs.