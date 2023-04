Art Rooijakkers niet te zien in B&B Vol Liefde: niet te combineren met Expeditie Robinson

Mogelijke droogte in zomer: Rijkswater­staat houdt nu al 100 miljoen kuub water vast

Het is zeer goed mogelijk dat ons land deze zomer met een watertekort gaat kampen. Dit komt mede doordat de sneeuwvoorraad in het Alpengebied veel lager is dan normaal. Daarom zal Rijkswaterstaat een verhoogd waterpeil aanhouden in het IJsselmeer en Markermeer.