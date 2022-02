Arts die verpleegkundige betastte in Amphia Ziekenhuis mag beroep niet meer uitoefenen

Maar liefst 2600 (!) mensen wilden piepklein huisje, Merel (25) is een van de gelukkigen: ‘Groter hoeft niet’

Merel van Amstel is een enorme geluksvogel. Ze wist één van de 49 splinternieuwe tiny houses in Nijkerk te bemachtigen, waarop liefst 2600 (!) mensen aasden. ,,Het hoeft voor mij niet groter te zijn. Dit is lekker overzichtelijk en het scheelt met schoonmaken.’’

2 februari