Arts gaat zelf couveuse in om te ervaren wat baby voelt

U stond tien jaar geleden aan de wieg van de eerste couveusesuite in Europa?

,,Dat klopt. Ik was op studiereis geweest naar ziekenhuizen in de Verenigde Staten om te kijken of een couveusesuite haalbaar was. Ik dacht vooraf: wat een slecht idee. Maar ik kwam razend enthousiast terug. Ik heb meteen bij de raad van bestuur geïnformeerd of het CWZ dit mocht doen. Nu zijn we alweer tien jaar verder.''