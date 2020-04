Arts op de ic doet verslag: ‘Hebben we dan tóch genoeg bedden?’

,,Een coronapatiënt op de normale afdeling verslechterde opeens. Ze kon nog praten, maar had voor elke zin een teug lucht van het zuurstofmasker nodig. Aan mij om te beoordelen of ze naar de ic moest. Ik let in zo’n situatie op de leeftijd en conditie. Wat de patiënt vertelt. De mevrouw had het zwaar. Maar, zei ze: ‘Ik hou het denk ik nog wel vol’. Ik besloot om het even aan te kijken. Een halve dag later was ze al wat opgeknapt.