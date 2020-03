Arts op de ic doet verslag: ‘Het is een lelijk virus, we kunnen lastig voorspellen hoe het afloopt’

Twitter stroomt vol met ‘klierende’ thuiskan­toor-kat­ten

13:23 Het is tijd voor wat luchtiger nieuws in tijden van deze coronacrisis. Thuiswerken met een viervoeter in huis levert soms hilarische en aandoenlijke plaatjes op. Zeker als ze ons storen tijdens een belangrijke videovergadering. Twitter stroomt dan ook vol met foto's van vervelende viervoeters die ons in de weg zitten.