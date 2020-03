Arts op de ic doet verslag: ‘Twee patiënten verlost van corona: híer werken we zo hard voor’

Zoekactie naar gezonken jacht in kanaal Walcheren, mogelijk drenkelin­gen

13:22 In het kanaal door Walcheren ter hoogte van de Maisbaai in Middelburg is een klein jacht gezonken. Dat meldt Zeeland Veilig. Het is niet duidelijk of het schip aangemeerd of varende was, en of er mensen aan boord waren. De hulpdiensten zijn daarom ruim uitgerukt. De brandweerduikers hadden rond 12.30 uur nog niets gevonden. Het scheepvaartverkeer ligt stil.