Artsenfederatie: laat patiënt gesprek opnemen

'Avocado's zullen ook gebruikt gaan worden voor cocaïnesmokkel'

24 oktober De stroom van fruit uit landen in Zuid-Amerika maakt deze lading een aantrekkelijke dekmantel voor drugs smokkelende criminelen. Nu boeren inspelen op de populariteit van 'superfood' avocado, gaan we die groene vruchten ook terugzien bij criminele activiteiten. ,,We verwachten dat avocado's in de toekomst ook gebruikt zullen worden voor de smokkel", zo stelt de politie.