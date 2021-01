Ashley (16) kreeg een grote steen tegen haar hoofd toen zij in de bus zat

Fietsster overlijdt na aanrijding op rotonde: ‘Ik ben op mijn knieën gaan bidden dat ze bleef leven’

26 januari Ze hoorde een tik, keek in haar spiegel en zag iemand met de fiets vallen. ,,Ik ben gelijk uit mijn auto gesprongen, en tot de ambulance er was naast haar op mijn knieën gaan liggen om te bidden dat ze bleef leven.’’ Voor de automobiliste die in 2018 een dodelijk ongeluk veroorzaakte op een rotonde in Hardenberg is het net zo’n drama als voor de nabestaanden van het 76-jarige slachtoffer.