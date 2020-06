Asielzoekers maken mondkapjes voor overheid. ‘Zo kunnen ze iets terugdoen voor de samenleving’

De mondmaskers worden sinds kort al gemaakt op zeven azc's, daar komen er volgende maand nog negen bij. In totaal zullen er zo'n 16.000 mondmaskers worden gemaakt, 1000 per azc.

De asielzoekers die ze maken, krijgen daar niet voor betaald. Het project is een samenwerking tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA, de dienst die de asielzoekerscentra beheert) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de organisatie die de Nederlandse gevangenissen beheert. In Nederlandse gevangenissen worden al sinds het begin van de corona-epidemie mondkapjes gemaakt, als dagbesteding door gedetineerden. Nu gaan ook bewoners van azc's daarmee aan de slag.

,,Op de Penitentiaire Inrichting in Sittard worden de (grond)stoffen gesneden en verpakt voor de COA-locaties. Als de mondkapjes zijn gemaakt door COA-bewoners gaan ze weer terug naar de PI in Sittard. Daar voegen gedetineerden er een filtertje en een neusklip bij en worden ze handzaam verpakt voor de gebruiker", stelt het COA. Bewoners worden niet gedwongen mee te doen. ,,Het is belangrijk dat bewoners ervaring hebben met het in elkaar zetten van stoffen met een naaimachine én het leuk vinden om dit te doen'', aldus een woordvoerder.