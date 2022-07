Asielzoekers moeten wederom op stoelen slapen in aanmeldcentrum Ter Apel

OM in hoger beroep in zaak tegen Charel P. die vriendin dood achterliet op parkeer­plaats na fatale ruzie

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak die draait om een fatale ruzie in een chalet in Voorthuizen. De rechtbank in Utrecht oordeelde maandag dat de 37-jarige verdachte uit noodweer handelde, terwijl het OM eerder twaalf jaar cel eiste voor doodslag en sprak van een verdachte die ‘volledig is doorgedraaid’.

