Asielzoekers Ter Apel met bussen naar elders voor onderdak, tientallen vluchtelingen blijven achter, inspectie slaat alarm

UPDATEMeerdere bussen hebben vrijdagavond een grote groep asielzoekers van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel overgebracht naar andere locaties in het land. Dat is gebeurd nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alarm sloeg bij gezondheidsminister Ernst Kuipers en de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling over de gezondheidssituatie op het terrein voor het aanmeldcentrum.

Na het vertrek van de laatste bussen uit Ter Apel zijn nog tientallen mensen achtergebleven rondom het aanmeldcentrum. Ook zijn tientallen mensen in het donker te voet richting Ter Apel gelopen, meldt een ANP-fotograaf ter plaatse. Een woordvoerder van Vluchtelingenwerk zegt dat het gaat om zo’n vijftig tot tachtig mensen die achterblijven. Veel asielzoekers zijn ,,bang om in een bus te stappen” uit vrees dat hun asielaanvraag daardoor later behandeld wordt.

Vrijdagavond meldde een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat zo’n 390 mensen weg kunnen bij het aanmeldcentrum om de nacht door te brengen in Utrecht, Stadskanaal, Zuidbroek, Almere en Groningen. Hoeveel mensen precies in de bussen zijn gestapt is niet duidelijk, maar de COA-woordvoerder zei al dat sommige mensen twijfelen of weglopen van de bussen. Rond middernacht was het terrein voor het aanmeldcentrum nog niet volledig ontruimd, constateert de ANP-fotograaf. Wel is de sfeer rustig.

Vluchtelingenwerk kreeg vrijdagavond veel vragen van asielzoekers die het heel moeilijk vinden om te kiezen wat ze moeten doen. ,,In een bus stappen betekent dat ze niet buiten hoeven te slapen, maar ze zijn bang dat ze dan veel later een asielaanvraag kunnen doen. Velen hebben een gezin waarmee ze willen herenigen. Dat kan pas als ze een verblijfsvergunning hebben gekregen en dan telt elke dag”, legt een woordvoerder uit.

Ook zijn mensen bang dat het COA er niet in slaagt om iedereen in de juiste volgorde terug te brengen naar Ter Apel om hun asielverzoek te doen. Daarom zijn mensen bang dat ze ,,veel later aan de beurt zijn” als ze het Groningse aanmeldcentrum achterlaten. Deze vrees is volgens Vluchtelingenwerk ,,begrijpelijk en niet geheel onterecht”.

‘Schrijnende en acute situatie’

Zeker vijftig van de 390 mensen kunnen naar Almere, honderd gaan naar de Jaarbeurs in Utrecht. De gemeente Utrecht vangt de asielzoekers vrijdag eerst op in de Jaarbeurs. Zaterdag krijgen zij onderdak in een andere locatie in de stad of de regio, zo meldde burgemeester Sharon Dijksma, voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht.

Om de ‘schrijnende en acute situatie’ te helpen oplossen, stuurt de gemeente Utrecht op korte termijn eigen mensen naar Ter Apel om bij te springen. Het gaat onder anderen om crisismanagers en andere hulptroepen die gaan ondersteunen om inschrijving en de opvang van mensen zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

Groot risico

Er is volgens de inspectie een groot risico dat er infectieziekten uitbreken vanwege het gebrek aan hygiëne op het terrein in Ter Apel. Er is een gebrek aan water, schone wc’s en douches en beschutting. Volgens de inspectie is een uitbraak van infectieziekten niet alleen een gevaar voor de volksgezondheid van de mensen die op het terrein op hun asielaanvraag wachten, ‘maar ook voor iedereen die daar werkt of woont'.



Om de hygiënische omstandigheden weer op peil te krijgen, zijn voldoende water, sanitaire voorzieningen en beschutting onmiddellijk nodig. Ook moet bij het verplaatsen van mensen naar opvanglocaties rekening worden gehouden met de verspreiding van infectieziekten.

‘Uiterst moeilijke omstandigheden’

De inspectie laat verder weten zeer onder de indruk te zijn ‘van de inzet door mensen van het Rode Kruis en van Artsen zonder Grenzen in Ter Apel. Zij bieden basale medische zorg onder uiterst moeilijke omstandigheden’.

Artsen zonder Grenzen heeft vrijdag tachtig mensen behandeld bij het terrein. De behandelde mensen hebben vooral verwaarloosde verwondingen, maar ook hebben veel mensen huidinfecties. Een persoon is doorgestuurd naar een ziekenhuis. Met welke klachten is niet bekendgemaakt.