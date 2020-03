Asielzoekers wachten buiten op stoep, aanmeldcentrum dicht vanwege corona

In zijn handen heeft hij een briefje van het politiebureau in Amsterdam. „De asielaanvraag is in Ter Apel, dit is ongeveer drie uur reizen.” Het briefje gaat vergezeld met een reeks plaatjes van treinen, stations en de bus van Emmen naar Ter Apel. In zijn handen heeft hij een ov-chipkaart: ‘16-3-2020’ staat erop.



Aangekomen in Ter Apel, waar vrijwel alle in Nederland aangekomen vluchtelingen hun asielprocedure beginnen, gaat het hek niet voor hem open. En dus zit hij rond het middaguur op het stoepje. Dat het hek met regelmaat open en dicht gaat om bewoners in en uit te laten snapt hij niet. „Waarom zij wel en ik niet?” vraag hij zich af.