'Aso-azc's' worden nauwelijks gebruikt

Deze cijfers heeft de Volkskrant verkregen via een beroep op de wet openbaarheid bestuur (wob). Daaruit blijkt ook dat in 2017 in totaal 1,2 miljoen euro is uitgegeven aan de twee ebtl-locaties - vooral aan personeel - terwijl de locaties dat jaar alleen in december open zijn geweest en er die eerste maand slechts zeven personen zijn geplaatst. Dat betekent dat in 2017 de opvang per vreemdeling ruim 177 duizend euro heeft gekost.