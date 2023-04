Asrin snakt vijf jaar na spanbandmoord naar rust: ‘Mijn moeder was bang voor mijn vader’

Opvangcri­sis verergert: asielzoe­kers Purmerend dreigen met massale hongersta­king

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is in allerijl gestart met het uitdenken van verschillende scenario’s, mocht een grote groep asielzoekers uit de crisisnoodopvang in Purmerend volgende week massaal in hongerstaking gaan. Daarmee eisen de vluchtelingen progressie in hun asielprocedure. De voorbije negen maanden is daarin volgens hen geen centimeter vooruitgang geboekt.