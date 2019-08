Assense wijk zwijgt in afwachting van feiten over dood dove hovenier

De zaak-Nic­ky Verstappen en Angela de Jong over Man Bijt Hond morgen in de Ochtend Show to go

26 augustus Verslaggever Niels Klaassen doet morgen in de Ochtend Show to go live verslag vanaf de Brunssummerheide, waar morgen de schouw plaatsvindt op de plaats delict van de moord op Nicky Verstappen. In de studio is Qmusic-dj Joost Swinkels te gast om terug te blikken op de MTV Video Music Awards. De Ochtend Show to go wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en Manuel Venderbos en is vanaf 7.30 uur live te zien in onze app en op deze site.