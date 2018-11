Astrid Holleeder hield heimelijk gemaakte geluidsopnames bewust achter

Astrid Holleeder kwam in de strafzaak tegen Willem Holleeder met nieuwe bandopnames van gesprekken met haar broer, omdat hij begin deze week loog over de samenwerking met onderwereldkopstuk Dino Soerel. Dat verklaarde ze vandaag bij het begin van haar getuigenverhoor.

De band wordt vandaag niet inhoudelijk besproken, maar volgens een korte verklaring van Astrid Holleeder wordt erop gezegd dat Soerel ‘de pot met geld’ beheerde en dat huurmoordenaar Jesse R. ‘nog niet volledig is betaald’. De opname bevestigt in de ogen van Astrid Holleeder ‘dat wel degelijk sprake was van samenwerking’. Volgens haar liegt haar broer als hij zegt dat hij niet bij een groep hoorde.

Astrid Holleeder beschikte al langer over de opnames, maar bracht ze niet in omwille van haar veiligheid, zei ze. ,,Er worden nogal wat namen in genoemd en ik had geen zin mij nog meer op mijn nek te halen. Ik heb Wim de kans gegeven de waarheid te spreken of op z’n minst te zwijgen. Maar dat doet hij niet. Hij liegt alles aan elkaar. Dus ik heb de gok genomen.”

Voor de rechtbank stelde ze dat liegen ,,de hoofdnatuur” is van haar broer. ,,Hij beschuldigt mij ervan spelletjes te spelen, door steeds met nieuwe bandjes te komen. Maar ik speel geen spelletjes. Ik probeer veilig te zijn, jarenlang zonder justitie. Ik probeer ook het goede te doen.”

Ze onderstreepte de geluidsopnamen niet te hebben ingebracht als bewijs. ,,Mijn verklaringen zijn het bewijs. De bandjes zijn de ondersteuning. Mijn broer is een charismatische man, met veel overtuigingskracht. Daar moet je wel wat tegenover stellen. Ik heb gedaan wat ik kon en hoop dat het genoeg is.”

Stiekem

Het is dag 48 in het veelvoudige liquidatieproces tegen Willem Holleeder. Vandaag worden Astrid en haar zus Sonja verhoord over Willems leidende rol in een criminele organisatie. De bende die hij samen met de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis en de inmiddels tot levenslang veroordeelde Dino Soerel zou hebben geleid.

In maart bracht Astrid al zestien aanvullende opnames in. Die maakte ze stiekem om ervoor te zorgen dat ze de verklaringen kon borgen die ze tegen haar broer had afgelegd, onder meer over moorden. Eergisteren bracht ze nieuwe opnames in, met een totale lengte van zes uur.

Jongetjes

Een andere opname, gemaakt op nieuwjaarsdag, gaat onder meer over ‘jongetjes van vijftien, zestien die zich aanbieden als huurmoordenaar’. Astrid: ,,Ik dacht: ik lever dit nu ook maar in om mijn gelijk aan te tonen.’’



De mededeling over ‘het bandjesnieuws’ kwam eergisteren hard aan voor Willem Holleeder. Die was woedend. ,,Ik heb vanaf dag één (van het proces) gezegd dat Astrid dit spelletje zal blijven spelen en ze blijft het gewoon doen! Het begint wel vervelend te worden nu allemaal. Ik maak me niet druk over de inhoud, maar ik vind het toch brutaal dat ze het zo doet en dat ze (in een interview) in The New Yorker heeft gezégd dat ze hier spelletjes speelt’’, fulmineerde Holleeder.

