Astrid Holleeder huilend: 'Ik heb een opname van Willem die hem genadeklap gaat geven'

Een paar punten om het maanden durende proces (vandaag dag 9) van het megaproces tegen Willem Holleeder te kunnen volgen: Het OM verdenkt Holleeder van betrokkenheid bij zes liquidaties. Mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout was jarenlang de 'bloedgabber' van Holleeder. Zijn zus Sonja trouwde met Cor en kreeg twee kinderen. Het OM verdenkt Holleeder van betrokkenheid bij zes liquidaties. Mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout was jarenlang de 'bloedgabber' van Holleeder. Zijn zus Sonja trouwde met Cor en kreeg twee kinderen. Rond 1996 kregen Holleeder en Van Hout ruzie. Op 24 januari 2003 werd Van Hout geliquideerd. Ook botenhandelaar Robert ter Haak werd geraakt en stierf later. Over Van Houts dood zou Holleeder tegen Sonja hebben gezegd: 'Eindelijk is het gelukt.' Rond 1996 kregen Holleeder en Van Hout ruzie. Op 24 januari 2003 werd Van Hout geliquideerd. Ook botenhandelaar Robert ter Haak werd geraakt en stierf later. Over Van Houts dood zou Holleeder tegen Sonja hebben gezegd: 'Eindelijk is het gelukt.' De 'bankier van de onderwereld' werd Willem Endstra genoemd. Medio 2002 begon Holleeder de vastgoedhandelaar af te persen. Endstra zag geen andere uitweg dan met de politie te praten. Op 17 mei 2004 werd hij voor zijn kantoor doodgeschoten. De 'bankier van de onderwereld' werd Willem Endstra genoemd. Medio 2002 begon Holleeder de vastgoedhandelaar af te persen. Endstra zag geen andere uitweg dan met de politie te praten. Op 17 mei 2004 werd hij voor zijn kantoor doodgeschoten. Johnny Mieremet werd na een zakelijk geschil met Willem Endstra in 2002 een eerste keer beschoten. Hij vertrok naar Thailand, maar kwam daar in november 2005 toch aan de beurt. Johnny Mieremet werd na een zakelijk geschil met Willem Endstra in 2002 een eerste keer beschoten. Hij vertrok naar Thailand, maar kwam daar in november 2005 toch aan de beurt. Kees Houtman, die drugswinsten witwaste, werd geliquideerd op zijn verjaardag. Zijn dochter wachtte hem die 2 november 2005 op, toen hij op zijn oprit onder vuur werd genomen. Kees Houtman, die drugswinsten witwaste, werd geliquideerd op zijn verjaardag. Zijn dochter wachtte hem die 2 november 2005 op, toen hij op zijn oprit onder vuur werd genomen. Thomas van der Bijl werd op 20 april 2006 in zijn café De Hallen doodgeschoten. De handlanger van Heinekenontvoerder Cor van Hout verklaarde bij de politie over Holleeder. Thomas van der Bijl werd op 20 april 2006 in zijn café De Hallen doodgeschoten. De handlanger van Heinekenontvoerder Cor van Hout verklaarde bij de politie over Holleeder. Hoe staat het met het bewijs? Twee kroongetuigen uit het Passageproces linken Holleeder aan de moorden op Houtman en Van der Bijl. Het Hof achtte die verklaringen betrouwbaar. Twee kroongetuigen uit het Passageproces linken Holleeder aan de moorden op Houtman en Van der Bijl. Het Hof achtte die verklaringen betrouwbaar. Wat is de rol van Holleeders zussen? Zij zijn de andere troefkaart van het Openbaar Ministerie. Advocate Astrid Holleeder schreef in haar bestsellerboek Judas hoe Sonja en zij jaren in de tang zaten bij Willem. Na de moord op Cor van Hout wilden ze een einde maken aan de 'bloeddorst' van hun broer. In 2013 stapten ze naar justitie. Holleeder zal er nu alles aan doen zijn zussen als leugenaars weg te zetten. Zij zijn de andere troefkaart van het Openbaar Ministerie. Advocate Astrid Holleeder schreef in haar bestsellerboek Judas hoe Sonja en zij jaren in de tang zaten bij Willem. Na de moord op Cor van Hout wilden ze een einde maken aan de 'bloeddorst' van hun broer. In 2013 stapten ze naar justitie. Holleeder zal er nu alles aan doen zijn zussen als leugenaars weg te zetten.