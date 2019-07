Augustus valt in het water: grotere kans op buien

De eerste week van augustus staat in het teken van wolken, zon en enkele buien, bij middagtemperaturen die weinig afwijken van wat normaal is. Tot 11 augustus blijft dat zo. ,,Verder landinwaarts is zelfs een lichte neiging naar iets te koel weer, maar bijvoorbeeld in Limburg is 23 graden in plaats van normaal 25-26 graden natuurlijk nog goed te doen”, stelt weerman Ben Lankamp van Weerplaza.

Droger

Het weerbeeld is volgens Lankamp voorlopig vrij wisselvallig: er is bijna dagelijks wel kans op enkele regen- of onweersbuien die verschillende regio’s aandoen. Tot komend weekend is er kans op enkele buien, in het weekend is het tijdelijk droger maar daarna neemt de neerslagkans weer duidelijk toe.

,,Voor de week van 12 tot 18 augustus voorzag de vorige berekening nog vrij warm weer in Nederland en omliggende landen. Opvallend genoeg is dat omgeslagen naar een signaal voor normale temperaturen, of zelfs iets onder normaal in de zuidelijke provincies. Landelijk gezien is de afwijking neutraal, dus geen hitte of kilte”, aldus de meteoroloog.

Flink wat buien te verwerken

Anderzijds is er wel een duidelijk beeld te zien in de neerslagafwijkingen. In een hele brede strook van de zuidelijke Britse Eilanden over de Benelux en Noord-Frankrijk tot diep in Oost-Europa wordt relatief veel regen verwacht. Vooral de kustgebieden krijgen flink wat buien te verwerken.