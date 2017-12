Autistische Tycho: Kijk uit met vuurwerk bij mijn hulphond

Guus en Tycho, en Tycho en Guus. Waar de één is, is de ander ook. Zo simpel is dat. Maar in het leven van de klassiek autistische Tycho is weinig simpel. Dankzij hulphond Guus gaat het wel allemaal makkelijker. Alleen in de decembermaand loopt het niet zo goed: Guus is bang voor vuurwerk maar hij moet toch met zijn baasje naar buiten.



,,We lopen elke avond met Tycho en Guus een ommetje, altijd hetzelfde stuk. En dan wandelen we onder een tunneltje door waar jongens rond deze tijd van het jaar vuurwerk afsteken'', vertelt Ida Wildeboer, de moeder van Tycho. ,,Ik snap het wel: het knalt daar lekker. Maar voor ons is het echt een probleem.''



Om aandacht voor hulphonden te krijgen, is de campagne Maak ons niet bang door vuurwerk opgezet door stichting Gebruikers Assistentiehonden. ,,Mensen met een assistentiehond zijn een extra kwetsbare groep als het om vuurwerk gaat. Vuurwerk-knallen geven stress en zijn vaak een groot probleem voor assistentiehonden en hun bazen'', laat de stichting weten.



,,Het komt zelfs voor dat er met opzet vuurwerk naar een assistentiehond gegooid wordt. Dit kan ervoor zorgen dat de assistentiehond gewond raakt, maar ook dat hond en baas een blijvend trauma oplopen.''