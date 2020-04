Auto crasht in Tilburg na achtervolging en vliegt in brand, agenten halen inzittenden uit voertuig

Ik heb geleefd René heeft al 14 jaar kanker: ‘Het leven is goed voor mij geweest’

9:00 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. René heeft al veertien jaar prostaatkanker, maar hij dacht er geen seconde aan de handdoek in de ring te gooien. Nog steeds geeft René Legerstee niet op. In april zijn een dochter en kleinzoon jarig, hijzelf in mei. Die dag hoopt hij te halen, op wilskracht.