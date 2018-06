Auto rijdt gebouw De Telegraaf binnen; daders gevlucht

VIDEOIn Amsterdam is vannacht een auto met flinke snelheid het gebouw van De Telegraaf binnengereden. Daarna vloog de auto in brand. De politie vermoedt opzet. Twee mogelijke daders zouden gevlucht zijn. Er is niemand aangehouden, aldus de politie.

Mark Rutte on Twitter De gerichte actie tegen De Telegraaf is een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie. Er is nog veel onduidelijk, maar we zijn alert en waakzaam en de politie doet er alles aan om de dader(s) op te pakken. (1/2) Rond 4.00 uur 's nachts reed de bestel auto, waarvan eerder werd gemeld dat het om een BMW ging, met hoge snelheid tegen het gebouw aan de Basisweg in Amsterdam aan. Na de botsing met de gevel vloog de auto in brand. De brandweer had de korte felle brand redelijk snel onder controle.



De hoofdredactie van de Telegraaf gaat uit van een aanslag. ,,We weten nog niet precies wat de omstandigheden zijn, maar dit kan geen toeval zijn. Je moet moeite doen om daar te komen. Alles wijst op opzet en wat mij betreft op een aanslag'', aldus hoofdredacteur Paul Jansen.



,,Dit komt natuurlijk hard aan bij de redactie maar ook bij andere collega's van TMG, maar ook zij zullen hun schouders eronder zetten en gewoon vastberaden doorgaan met het werk waar zij mee bezig zijn.'' Volgens hem zijn er in het verleden al eens eerder bedreigingen aan het adres van De Telegraaf geweest.



Premier Mark Rutte laat via Twitter weten de 'gerichte aanval' tegen de Telegraaf een 'klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie' te vinden. Rutte zegt dat er nog veel onduidelijk is, maar dat de politie er alles aan doet om de daders te pakken. 'We zijn alert en waakzaam'. De premier heeft hoofdredacteur Jansen en zijn mensen sterkte gewenst.

Opzet

,,We vermoeden opzet'', zegt ook een woordvoerder van de politie. De bestuurder van de uitgebrande bestelauto is daarna vermoedelijk gevlucht in een donkerkleurige Audi, waar eerder sprake was van een BMW. Het zou om twee daders gaan, waarvan een de bestelauto bestuurde en de andere de Audi



De Audi is in eerste instantie gezien komende uit de richting van het centrum en is met hoge snelheid weggereden richting de A10. Of de auto de A10 is opgereden is niet bekend. De politie behandelt de zaak met de hoogste prioriteit en zoekt getuigen die iets gezien hebben of beelden hebben opgenomen via bijvoorbeeld een dashcam.

Erger kunnen aflopen

Er zijn geen gewonden gevallen. ,,Het had erger kunnen aflopen. Het is midden in de nacht gebeurd'', aldus hoofdredacteur Jansen. ,,Er zijn niet zo veel mensen aanwezig op dat tijdstip. Dat is misschien een geluk bij een ongeluk, maar het maakt deze kwestie niet minder erg.''

De Telegraaf weet niet uit welke hoek het komt. ,,Het is duidelijk dat we niet overal vrienden hebben'', aldus Jansen. ,,We zullen moet afwachten wat het onderzoek van de politie uitwijst, maar we gaan door met ons werk. We laten ons niet intimideren.''

'Aanval op journalistiek'

,,Heel alarmerend'' noemt algemeen secretaris van de NVJ Thomas Bruning het incident bij De Telegraaf. ,,Wat het ook is het lijkt toch een zeker een aanval op de journalistiek. Afgelopen vrijdag al de aanval op het gebouw van Panorama en nu dit.''



Vorige week werd met een raketwerper geschoten op het gebouw van tijdschrift Panorama. Er werd toen iemand gearresteerd. De verdachte, een 41-jarige man uit Woerden, was lid van een motorcyclebende waar het blad onlangs over publiceerde.



,,Je moet je wel erg zorgen maken wat er aan de hand is. Dit moet topprioriteit hebben bij politie en justitie. Journalisten zijn onafhankelijk. Het is een aanslag op de democratie.''



Bruning noemt het een angstaanjagend incident. ,,Maar we moeten ons er absoluut niet van weerhouden om ons werk te doen, maar wel onder veilige omstandigheden.'' De NVJ zegt in gesprek te gaan met politie, justitie en hoofdredactie van de Telegraaf.