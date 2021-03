Auto rijdt huis binnen in Overijsselse Borne

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval heeft kunnen ontstaan. Vermoedelijk ging het mis bij het achteruitrijden. De hele hoek is uit de woning gesloopt. De persoon die in de woonkamer zat, kwam met de schrik vrij omdat diegene in de andere kant van de kamer zat. Ambulancepersoneel controleert de chauffeur en de persoon die in de woning zat, maar het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen.