Auto rijdt over terras in Drachten, 3 verdachten: ‘Moet er niet aan denken dat dit om 1 uur 's nachts gebeurd was’

In het uitgaanscentrum van Drachten is vanochtend rond 06.00 uur een auto over het terras van twee horecagelegenheden gereden. Het voertuig reed daarna door. In het dorp Twijzel, zo'n 15 kilometer verderop werden drie verdachten opgepakt. Er vielen geen gewonden, maar bij de betrokken horecalocatie beseffen ze dat ze van geluk mogen spreken dat het terras leeg was.

De drie verdachten zaten in de auto, die bij het dorp Twijzel door agenten aan de kant is gezet. Ze zitten vast op verdenking van het verlaten van de plaats van een ongeval. Wat er aan het incident is voorgevallen is nog niet bekend. De politie hoopt hier later op de ochtend meer over te kunnen zeggen.

Eigenaar Pieter de Leur van het getroffen restaurant Binnen houdt het op ‘waarschijnlijk een beetje stoer doen'. ,,Het lijkt er niet op dat het bewust is gegaan.” De politie houdt nog alle opties open.

De schade aan de horecazaken is fors. Tafels en stoelen liggen omver, parasols zijn geraakt. En over de Noordkade is een spoor van de meegesleurde plantenbakken te zien. Bij pizzeria Domino's is de gevel geraakt.

De auto reed over het terras van Binnen, tegen de gevel van buurman Domino's.

Uitgaansgebied was vrij leeg

,,Het uitgaansgebied was vrij leeg", zegt De Leur, die zelf ook al lag te slapen toen het incident rond 06.00 uur plaatsvond. ,,We sluiten rond 01.00 uur. Om die tijd zitten de terrassen ramvol. Nee, je moet er niet aan denken dat dit om die tijd was gebeurd.” Helemaal leeg was het overigens niet in het centrum. Enkele jongeren kwamen snel na de aanrijding kijken naar de schade.

De Leur is blij dat er niemand gewond is geraakt. Over de precieze schade hoopt hij later vanmorgen meer te weten. Hij mag er zo vlak na het incident nog niet bij. ,,Er komt straks een verzekeraar om alles op te nemen.”

De schade aan de terrassen en pizzeria Domino's in Drachten is groot.