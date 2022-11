Auto schiet door muur garage en komt ondersteboven op Limburgs schoolplein terecht

Janneke kocht voor nog geen 45.000 euro huisje op het Zweedse platteland: ‘Ik kom niet meer terug’

Janneke Ordelmans (42) groeide op in Eibergen en werkte jaren als boswachter bij Staatsbosbeheer. Totdat ze er genoeg van had. In Zweden komt ze eindelijk weer in het bos. „Ik wil geen kantoorbaan en een rijtjeswoning.”

13:24