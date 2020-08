Auto van vermiste Bert de Laat gevonden in water bij Drimmelen, inzittende vermoedelijk overleden

DRIMMELEN - De auto van de vermiste Bert de Laat (69) is dinsdag gevonden in het water bij Drimmelen. Volgens de politie zat er iemand in, die vermoedelijk is overleden. Jeroen Ligtvoet, de schoonzoon van de vermiste man uit Made, reageert kort op het nieuws: ,,We moeten er vanuit gaan dat hij het is.”

De familie van Bert de Laat is door de politie op de hoogte gebracht van de ontdekking van de auto. Jeroen Ligtvoet, de schoonzoon van de vermiste man laat weten: ,,De familie heeft kennis genomen van het trieste nieuws van deze vondst.”

De identiteit van de inzittende is nog niet officieel bevestigd door de politie. Desondanks zei Ligtvoet dat we ervan uit moeten gaan dat hij het is. ,,Het voelt voor de familie als een soort bevrijding, maar zonder blijdschap. Het lijkt erop dat de onzekerheid voorbij is.”

Ontdekking

Afgelopen zondag werd onder andere in de haven van Drimmelen gezocht naar sporen van De Laat of van zijn auto. Daarbij werd niks gevonden, zo leek het. Op de plaats waar nu de auto is gevonden, werd door de gebruikte sonar een boot onder water ontdekt. Betrokkenen bij de zoekactie hebben dat laten weten en de boot zou vandaag geborgen worden. Tijdens het bergen werd ontdekt dat het niet om een boot, maar om een auto ging, waarna de hulpdiensten zijn ingeschakeld.

Volledig scherm De auto van Bert de Laat werd dinsdag gevonden in het water bij Drimmelen. © Marcel van Dorst/MaRicMedia

Zoekacties

Bert de Laat wordt al vermist sinds 14 juli. Op die dag vertrok hij met zijn elektrische auto van huis. Dat deed hij vaker, dus een reden voor zorgen was dat niet meteen. Toch werd die woensdagmiddag de politie ingeschakeld, de familie werd steeds ongeruster.

Op 22 juli was er een grote zoekactie naar De Laat langs het kanaal bij Terheijden en Den Hout. Het was de eerste van vele zoekacties naar de vermiste man. Zo zocht een groot team van oud-militairen en voormalig politieagenten een dag later in een groot gebied tussen Zevenbergen en Geertruidenberg naar sporen. Later nog tussen Moerdijk en Willemstad. Die zoektochten leverden niet veel op.

Zondag was er nog een grote zoekactie in de buurt van Drimmelen, waarbij ook niets gevonden werd.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl

