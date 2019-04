Automatisch vuurwapen gevonden bij aanhoudingen De Kuip

Voorafgaand aan de wedstrijd kreeg de politie een tip dat er een groep mannen bij het voetbalstadion liep met bivakmutsen op. Eenmaal ter plaatse had de groep de mutsen af gedaan, maar bij controles bleken ze wel van alles bij zich te hebben.



Agenten troffen onder meer een mes en een nep-vuurwapen aan, twee personen hadden vuurwerk bij zich en drie mannen zaten in een auto waarin een automatisch vuurwapen werd gevonden. In totaal zijn acht mannen aangehouden.



Sommige van de aangehouden mannen zeiden dat ze de spullen bij zich hadden omdat ze een rap wilden opnemen op het plein bij het voetbalstadion. Het is onduidelijk of dit daadwerkelijk het idee achter de meegenomen spullen was.