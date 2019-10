Automobilist (47) uit Gameren overleden na botsing tegen boom in Hedel

40 jaar VluchtelingenWerk Leen (85) helpt al 40 jaar vluchtelin­gen, en krijgt er nog elk jaar een taart voor

9:45 VluchtelingenWerk Nederland staat vandaag stil bij haar 40-jarig bestaan. Vrijwilliger Leen den Boer (85) was er bij toen in 1979 de eerste Eritrese vluchtelingen hier kwamen en zag in de decennia daarna de stemming in Nederland over asielzoekers veranderen.