Automobilist die huis inreed had 3,5 keer teveel alcohol op

UpdateEen auto reed zondagochtend rond 7.30 uur een woning aan het Boscheind in Luyksgestel binnen, precies op de plek waar de 75-jarige bewoner Harrie van der Heijden lag te slapen. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in de loop van de dag overleed.

De bestuurder van de auto, een 26-jarige man uit Letland, had 3,5 keer teveel alcohol op dan is toegestaan. De man is opgepakt. In de auto zat ook een 40-jarige Letse vrouw. Zij ligt nog in het ziekenhuis.

De bewoner kwam onder de auto terecht en is daar door ambulancepersoneel en de brandweer in zeer zorgwekkende toestand onder vandaan gehaald. De man werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed. Volgens de neef van het slachtoffer is het al de derde keer dat er een auto tegen het huis reed.

Bewoner Harrie van der Heijden was een alom geliefde en bekende man in het dorp. Zo was hij al jarenlang vrijwilliger bij voetbalclub De Raven. Heel het dorp liep zondagochtend dan ook uit toen het nieuws bekend werd. Twee keer eerder botste een auto tegen de woning in een bocht van het Boscheind.

Ademanalyse

Bij de bestuurder van de auto werd een ademanalyse afgenomen, waaruit bleek dat hij ongeveer 3,5 maal teveel had gedronken. Van de vrouw werd in het ziekenhuis een bloedtest afgenomen, waarvan de uitslag pas in een later stadium bekend zal zijn.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Vooralsnog wijzen de sporen erop dat de auto uit de richting van Luyksgestel is gekomen en in de bocht richting de Lommelsedijk door nog onbekende oorzaak rechtdoor is gereden en het huis heeft geramd. Het kenteken van de auto raakte door de klap los van het voertuig en lag verderop op straat.

