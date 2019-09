Automobilist ramt vol in op twee politieauto’s na achtervolging bij Hilversum

video Afgebrande woning in Strijbeek was een plek waar de (klein)kinderen graag kwamen

13:00 Een plek in de bossen, waar de (klein)kinderen dolgraag kwamen. En een fijne, aardige oma. Dat zeggen buren over de bewoonster en haar recreatiewoning aan de Daesdonckseweg in het Brabantse dorp Strijbeek, waar in de nacht van zaterdag op zondag twee jongens van 6 en 9 jaar omkwamen bij een brand.