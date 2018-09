Automobiliste die vrouw doodreed in Sittard had gedronken

Het ongeval gebeurde midden in de nacht op de Straatsburglaan. Nadat de fietsster - een studente aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam - was aangereden, reed de auto ook tegen een huis en raakte hij nog twee wagens in dezelfde straat. Agenten troffen de zwaarbeschadigde auto aan in de Betuwestraat. Even later werd de automobiliste aangehouden.