Automobiliste zorgt met eenzijdige botsing voor stroomuitval bij ruim 200 huizen

Jort Kelder: 'Op het schavot met de Schip­hol-da­der'

15:03 Net als veel reizigers had ook Jort Kelder last van de Schiphol-chaos. De programmamaker was 'zeer tegen zijn zin' om kwart voor 5 opgestaan om rond 7 uur van Florence naar Amsterdam te vliegen. Hij was daar voor zijn werk en had de pech dat zijn vlucht was vertraagd.