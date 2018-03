Automobilisten opgelet: het kan verraderlijk glad zijn op de weg

updateWie vanavond nog de weg op gaat, kan maar beter voorzichtig rijden. Volgens verschillende weerdiensten kan het later op de avond en vannacht op verschillende plekken in het land verraderlijk glad worden.

,,Het zijn misschien de laatste stuiptrekkingen van de winter, maar het is toch uitkijken'', waarschuwt een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

In het zuiden van het land kan gladheid ontstaan door regen die op een koude ondergrond valt, meer richting het noorden is ijzel de boosdoener. Eventuele sneeuw zal vooral in het oosten en noordoosten vallen, zo waarschuwt ook KNMI.

Morgen zet de dooi hard in en komen de temperaturen na de extreme kou van de afgelopen dagen ver boven het vriespunt te liggen. Daardoor kan het vroeg in de ochtend wel hier en daar glad zijn. Later op de dag zal de zon zich meer laten zien en kunnen de temperaturen zelfs oplopen naar maximaal 9 graden.

IJspret

Daarmee lijkt het definitief gedaan met de ijspret. Verscheidene politiekorpsen en gemeenten schaatsliefhebbers waarschuwden schaatsliefhebbers begin van de avond al om niet meer het ijs op te gaan.



,,Het ijs wordt steeds onbetrouwbaarder. Blijf dus lekker op de kant'', luidde het advies van de politie in Amsterdam. Op verschillende plekken zouden mensen door het ijs zijn gezakt.



Ook de gemeente Utrecht waarschuwde via Twitter dat door de stijgende temperaturen het ijs gevaarlijk geworden is en dat mensen er vooral niet meer op moeten gaan. De brandweer zette onder andere de Utrechtse Catharijnesingel af met linten, om zo te voorkomen dat mensen zich toch nog het ijs zouden begeven.

Schaatsminnend Nederland kon de afgelopen dagen zijn hart ophalen, en dáár deed ook de internationale media verslag van. Zo deelde het Amerikaanse blad Time een filmpje van schaatsliefhebbers op de grachten van Amsterdam, onder het mom van 'Het is zo koud in Europa dat mensen in Amsterdam op de grachten schaatsen'.