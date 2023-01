Auto’s schuiven massaal van spekgladde A1: ‘Zeker 35 ongelukken’

‘IJzelbrug’

De problemen op de spekgladde A1 begonnen gisteravond rond half, toen tussen Apeldoorn en Radio Kootwijk in korte tijd al bijna tien voertuigen afzonderlijk van elkaar naast de weg belandden. Rond elf uur had de ijzel de snelwegbrug over de IJssel bij Deventer bereikt.

Volledig scherm IJzel zorgde vannacht en vanmorgen voor een spekgladde A1 waardoor zeker 35 ongelukken gebeurden. © Rens Hulman / Luciano de Graaf

Ook daar ging het meerdere keren mis. De optelsom die kon worden gemaakt aan de hand van verklaringen van agenten ter plaatse, wijzen op meer dan 35 ongelukken. Daarbij is veelal blikschade ontstaan, al is hier en daar ook een auto over de kop geslagen en vielen er enkele gewonden.

Volledig scherm Een van de over de kop gevlogen auto's op de A1. © Luciano de Graaf

Ambulances

Zo schoot rond half twaalf op de rijbaan richting Hengelo, ter hoogte van Wilp, een auto tegen de vangrail in de middenberm. Ambulancepersoneel heeft daar gewonden verzorgd, het is niet bekend hoe dat is afgelopen.

Rond kwart voor twaalf raakte een auto op afrit Deventer naast de weg, die een lantaarnpaal ramde. De airbags kwamen door de klap naar buiten. De bestuurder had hoofdpijn, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Volledig scherm Deze auto schoot ter hoogte van Deventer van de weg. © Rens Hulman

Gillende sirenes

Om middernacht gleden twee auto’s op elkaar op de IJsselbrug waardoor drie van de vier rijstroken richting Apeldoorn bijna een uur dicht gingen.

En rond kwart voor één vond een eenzijdig ongeluk plaats bij Knooppunt Beekbergen op de A1, ter hoogte van het viaduct over de A50. Een ambulance die met spoed ter plaatse kwam, reed later weg daar met gillende sirenes, het is niet bekend hoe het met die bestuurder afliep.

Volledig scherm Het was een komen en gaan van ambulances en strooiwagens op de A1. © Rens Hulman

Viaducten en bruggen

Vanwege de levensgevaarlijke omstandigheden op het traject tussen Deventer en Apeldoorn, werd in beide richtingen een maximumsnelheid ingesteld van 50 kilometer per uur. Op de IJsselbrug werden lange tijd meerdere rijstroken afgesloten vanwege ongevallen.

Ook tussen Apeldoorn en Amersfoort was het een komen en gaan van bergingswagens en ambulances. Met name viaducten en bruggen bleken verraderlijk glad. De A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort is enige tijd afgesloten geweest vanwege ongevallen die zijn ontstaan door de gladheid. Rijkswaterstaat strooide op dit traject extra meer strooizout.

Enorme file A12

Ook verderop in Gelderland was het flink mis, de A12 bij Arnhem was enige tijd dicht na een ongeluk waarbij een persoon gewond raakte.

Op deze snelweg gebeurden zeker zes ongelukken waarbij auto’s van de weg raakten en tegen vangrails botsten. Iets na acht uur stond er vanaf de Duitse grens tot Arnhem een file van meer dan vijftien kilometer, waarbij de vertraging op een gegeven moment opliep tot twee en half uur.

Rond kwart over acht werd de weg weer vrij gegeven, waarna de vertraging langzaam afnam.

Even na 09.00 uur werd code oranje omgezet in code geel. Enkel in Limburg bleef eerstgenoemde kleurcode nog van kracht.