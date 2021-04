Avondklok levert schatkist 9 miljoen euro aan boetes op

Delen per e-mail

Het handhaven van de avondklok, maar ook diverse coronademonstraties hadden een grote impact op de politie. In totaal hebben agenten ruim 212.000 overuren gemaakt, een stijging van 65 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Vooral de demonstraties waren de oorzaak voor het overwerk. Het aantal van 1500 demonstraties is een verdubbeling vergeleken met de protesten in de eerste vier maanden van 2020. In dezelfde periode van 2019 telde de politie 1300 demonstraties.

Met name bij de Mobiele Eenheid (ME) en Aanhoudingseenheid draaiden veel medewerkers langere diensten en vaak meerdere weekenden achter elkaar. “Er is een groot beroep gedaan op politiemedewerkers die te weinig zijn toegekomen aan rust, vrije tijd en aandacht voor thuis”, zegt politiechef Willem Woelders.

Agenten merken dat de toenemende maatschappelijke onvrede over de coronamaatregelen en de handhaving steeds vaker leidt tot discussies met burgers op straat.

De avondklok ging in op 23 januari. Toen moesten mensen nog voor 21.00 uur binnen zijn en mochten ze tot 4.30 niet naar buiten. Aanvankelijk zou de maatregel tot 10 februari duren, maar dat werd meerdere keren verlengd. Vanaf 31 maart schoof de avondklok een uurtje op en mochten mensen zich van 22.00 tot 4.30 niet op straat vertonen.

De avondklok, samen met de maximaal 1 bezoekers-regeling, moest de verspreiding van het virus flink indammen. Het RIVM schatte dat dit het reproductiegetal van het virus met 10 procent naar beneden zou brengen.

Nutteloos

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), had de avondklok geen enkel effect op de ziekenhuisopnames, al wil hij ook niet zeggen dat het niet voor niets is geweest. ,,Het is een ongecontroleerd experiment en je moest iets doen”, zei hij woensdagavond in het tv-programma Beau.

Op die uitspraak kwam veel kritiek. Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans liet weten dat de avondklok plaatsvond in een tijd dat de Britse variant opkwam. Het verloop van de epidemie was na invoering van de avondklok wel degelijk anders dan in de RIVM-modellen zonder avondklok.

Het RIVM heeft laten weten te werken aan een precieze berekening over wat de gecombineerde