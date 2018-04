Baan manager Mechteld ter discussie na pikante Panorama-shoot

De baan van Mechteld Geesing als gebiedsmakelaar bij Tubbergen Bruist staat ter discussie. De aanleiding is een foto van de Enschedese in tijdschrift Panorama waarin ze, zoals gemeld, in lingerie poseert.

Projectleider Patricia Ankersmid van Tubbergen Bruist praat vrijdag 20 april met directeur Coen Kienhuis van Kienhuis Bouwmanagement over de kwestie. Het gaat over de vraag of partijen nog met elkaar door kunnen.

Geesing werkt bij Kienhuis en werd voor acht uur per week gedetacheerd als gebiedsmanager bij Tubbergen Bruist, een projectgroep van burgers, ondernemers en gemeente. Wat Geesing betreft gaat ze gewoon door met haar werk.

Stevig

Ankersmid en Geesing voerden al stevige gesprekken over de kwestie, maar bleven een verschil van inzicht houden. Laatstgenoemde gaf daarbij te kennen dat de fotosessie iets was dat ze in haar vrije tijd deed en waar Tubbergen Bruist zich niet mee heeft te bemoeien. „Het mag toch niet zo zijn dat vrouwen die zoals ik een keer poseren daar zo’n gedoe mee krijgen”, aldus Geesing.

Voor Geesing was de kous af, maar in een vergadering van Tubbergen Bruist werd in de rondvraag de foto weer aangekaart. En daarbij zou ze kritiek hebben gekregen.

Conservatief

Bij Tubbergen Bruist wordt haar de pikante foto niet kwalijk genomen, maar wel de manier waarop ze in de media vervolgens Tubbergen neerzet als een conservatieve gemeenschap. En ook wordt het door Tubbergen Bruist niet op prijs gesteld dat Geesing op eigen initiatief de media heeft benaderd. Geesing heeft een brief gestuurd over de kwestie naar Panorama.