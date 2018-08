Baas transportbedrijf na inhaalactie: Mijn chauffeur heeft drama voorkomen

Het filmpje dat rondgaat op internet heeft hij inmiddels wel honderd keer gezien en minutieus bestudeerd, zegt Brink. Rechts een wagen van zijn eigen bedrijf, op de linker weghelft een vrachtwagen met buitenlands kenteken die – ondanks een doorgetrokken streep – inhaalt. Een volstrekt onverantwoorde manoeuvre, vindt Brink. Die tot zijn grote opluchting nét goed afliep.



Hij heeft ook alle reacties op internet gezien. De roekeloze chauffeur wordt verketterd. Maar in een aantal reacties krijgt ook de man van Brink XL ervan langs. ‘Die had moeten remmen.’ Brink weet wel beter; juist door het optreden van zijn chauffeur werd een drama afgewend. ,,We hebben alles doorgesproken, de tachograaf uitgelezen en het filmpje geanalyseerd’’, zegt hij.



,,Voor ons zat een ervaren chauffeur achter het stuur. Hij was op weg was naar huis, naar onze vestiging in Gramsbergen. Op de cruisecontrol, 80 kilometer per uur. Op die plek verwacht je niet ingehaald te worden. Bovendien keek hij in z’n spiegel tegen de laag staande zon in; het was zeven uur ’s avonds. Daardoor zag hij die wagen pas toen die naast hem kwam, hij doemde als het ware ineens op. Op dat moment ging alles in een split second. Mijn chauffeur toeterde meteen en gebaarde: waar ben je mee bezig, idioot! En tegelijk remde hij. Daardoor heeft hij een drama voorkomen.’’