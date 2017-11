Baasje treft kat aan met metaaldraad strak om het lijfje

De politie, de eigenaresse en de dierenarts tasten nog in het duister over hoe het draad om de kat heen is gekomen. De dierenpolitie heeft wel het vermoeden dat de kat in een alternatieve val terecht is gekomen.

De dierenpolitie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over het incident, dat gebeurt moet zijn in nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 november of in de ochtend van 17 november, in de omgeving van de Schildersbuurt in Zaandam. Ook wil de politie graag meer informatie over dergelijke dieronvriendelijke vallen.