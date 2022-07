Baby Emily in armen van moeder en oom naar laatste rustplaats gebracht: ‘Maar één vraag: waarom?’

Mensen die ieder op eigen wijze van de jonge Rotterdamse houden. Daarom wil de familie graag aandacht voor het afscheid, om te laten zien wie ze was en hoe geliefd ze was.



,,In die zes maanden hebben we al veel herinneringen gemaakt. Haar lieve lachjes. Haar mooie grote ogen’’, spreekt de uitvaartverzorger.



De vader van Emily is er niet. Hij zit vast, omdat hij zijn eigen dochtertje zou hebben doodgestoken. Even klinkt het onvoorstelbare drama door in de woorden van de uitvaartverzorger.



,,Er is één vraag die open blijft staan. Waarom? Waarom? Een vraag waar misschien nooit een antwoord op komt.’’ Het is de vraag die bij iedereen leeft die hoort over de gebeurtenissen aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois.