Baby gehandicapt na dronkemanscrash: Bulgaarse dader krijgt per abuis rijbewijs terug en verdwijnt

VIDEODe Bulgaarse automobilist die op zondag 1 november 2015 in Oudenbosch een uiterst tragisch ongeval veroorzaakte, waarbij een Oosterhoutse baby ernstig hersenletsel opliep, is zojuist bij verstek veroordeeld tot 108 dagen dagen cel en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van twee jaar.

Maar of de man ooit fysiek ook in een Nederlandse cel belandt, is de vraag. Want hij is spoorloos verdwenen, mét zijn rijbewijs.

De man - toen 37 jaar oud - reed met veel te veel drank achter de kiezen frontaal tegen de auto van een jonge vader en moeder met hun pasgeboren zoontje van twintig dagen. Dat gebeurde op de Oudlandsedijk in Oudenbosch. De politie stelde vast dat hij vijf keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had en veel te hard had gereden. Onbezonnen en onverantwoord rijgedrag, vindt de rechtbank.

De auto van verdachte en van de ouders van de baby botsten frontaal op elkaar.

Desastreuze gevolgen

De rechtbank ging woensdag uitvoerig in op de vreselijke gevolgen voor de baby en de rest van het gezin. De baby, nu een peuter van vier, raakte voor zijn leven lang gehandicapt. De brief van de ouders waaruit tijdens de inhoudelijke zitting werd geciteerd, bezorgde de aanwezigen kippenvel. Het gezin woont nu in Oosterhout.

De Bulgaar is destijds na zijn verhoor voorlopig vrijgelaten. Hij verdween meteen van de radar. Hij houdt zich onbereikbaar en heeft ook geen advocaat. En dan blijkt ook nog eens dat bij vergissing destijds zijn rijbewijs is teruggegeven.