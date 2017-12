Balkenende: Achteraf was parlementaire enquête naar de Irakoorlog beter geweest

In plaats daarvan stelde Balkenende een onafhankelijke commissie in, die onderzoek moest doen naar de politieke steun die het demissionaire kabinet-Balkenende I in 2003 gaf aan de Irakoorlog. Deze commissie-Davids concludeerde in 2010 dat er geen adequaat volkenrechterlijk mandaat was voor de inval in het land. Ook zou premier Balkenende ‘weinig of geen leiding’ hebben gegeven aan debatten over de kwestie.



Spijt zei Balkenende niet te hebben van zijn optreden in die tijd. ,,Het is op dat moment gegaan zoals het gegaan is.” Uit 2010 stamt de gevleugelde uitdrukking dat hij het ‘met de kennis van nu’ anders had gedaan.



Balkenende leidde in acht jaar tijd vier kabinetten. Sinds zijn vertrek van het politieke toneel in 2010 sprak hij vrijwel nooit meer over die periode. Omdat Kamerbreed, dat al ruim 30 jaar bestaat, deze maand voor het laatst te horen is, was Balkenende daar te gast bij presentator Kees Boonman.