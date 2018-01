Bankmedewerkers tipten bende voor overval op bejaarde vrouw

Een bejaarde vrouw uit het Brabantse Bladel is in september het slachtoffer geworden van een overval na een tip van 'foute' Rabobankmedewerkers. Zij hadden een bende overvallers uit Breda ingeseind over een flink geldbedrag dat de vrouw ging ophalen bij het lokale Rabobankfiliaal.

Dat vermoedt de politie na onderzoek. De bende sloeg in juli al drie keer eerder op soortgelijke wijze toe. Ze beroofde in Roosendaal, Venlo en Zundert mensen die vlak daarvoor veel geld hadden opgenomen. De overvallers kregen die informatie via twee bankmedewerkers uit de systemen van de Rabobank. Eén van de bankmedewerkers zou overigens ook stiekem op de rekening van de Tilburgse stylist en tv-persoonlijkheid Roy Donders hebben gegluurd en informatie daarover hebben doorgespeeld.

Waarom de 78-jarige vrouw uit Bladel doelwit werd, dat was voor de recherche in eerste instantie een raadsel. Hoewel uit haar aanleunwoning niets werd gestolen, ontdekten rechercheurs dat de vrouw op 8 juli op afspraak een flinke som geld had opgehaald bij de Rabobank. De criminele Rabobankmedewerkers, die inmiddels waren opgepakt voor de andere drie zaken, bleken ook in haar gegevens te hebben geneusd. De politie vermoedt daarom dat de vrouw slachtoffer werd van dezelfde groep Bredase criminelen.

Tegen de lamp

Opvallend, want vijf daders zaten al ver voor de overval in Bladel vast. Bij de overval in Zundert - op 28 juli - liepen de bendeleden tegen de lamp. De politie had lucht gekregen van hun methode en zette een val op. Een arrestatieteam reed de bende klem. Tijdens de aanhouding schoot een agent een overvaller in z'n arm. De politie vermoedt dat de twee mannen die de Bladelse te grazen namen, gelieerd zijn aan dezelfde Bredase groep. Dat betekent dat het duo een week of vijf na de politie-inval die hun kompanen fataal werd, gewoon met informatie van dezelfde tipgevers op pad zijn gegaan en een nieuw slachtoffer maakten.

Bij de overval wordt de bejaarde vrouw uit Bladel flink mishandeld. Haar verwondingen worden dagen later getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Rond acht uur 's morgens - mogelijk uren na de overval - vindt een kennis haar. Buren hadden niets gehoord. De vrouw ligt daarna dagen in het ziekenhuis met flink hoofdletsel. Intussen maakt de vrouw het naar omstandigheden redelijk.

Gevaar

Nooit heeft ze vermoed dat ze in groot gevaar verkeerde. De 78-jarige Bladelse vrouw maakte een afspraak om op 8 juli geld op te halen bij de Rabobank in het dorp en werd daarmee doelwit van doorgewinterde criminelen. Wist zij veel dat de 25-jarige Lorenzo J. uit Breda of zijn collega in haar bankgegevens had gegluurd. De twee Rabobankmedewerkers speelden vermoedelijk de informatie over de afspraak door aan een Bredase bende.

De politie denkt dat de overvallers de situatie rond de Rabobank aan de Markt in Bladel - op tien minuten van de woning van het slachtoffer - hebben verkend. In details treedt het onderzoeksteam niet, maar er zijn aanwijzingen dat de daders in de nacht van 30 juni op 1 juli in de buurt waren. Ook de woning van de Bladelse is mogelijk geobserveerd. Volgens de recherche zag een getuige in de nacht van 5 op 6 juli twee mannen rondhangen bij haar wooncomplex aan de Rondweg. ,,Wij sluiten niet uit dat het hier gaat om te latere overvallers'', aldus de politie.

Afspraak

De daders wisten dat de vrouw zaterdagochtend 8 juli tussen tien uur en half twaalf een afspraak had bij de bank, vermoedt het rechercheteam. Mogelijk waren ze van plan haar die dag al te overvallen, buiten bij de bank of thuis. Waarom dat niet gebeurde, is onbekend. Zou het iets te maken hebben met de overval een dag eerder? Toen werd een echtpaar uit Roosendaal na een bezoekje aan de bank thuis beroofd.