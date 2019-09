Barbie had in 1965 al een stoer astronautenpak aan

Minderja­rig meisje opgepakt voor enorme reeks brandstich­tin­gen Zuilichem

7:50 ZUILICHEM - Een minderjarig meisje is donderdagavond opgepakt in een woning aan de Boogerd in Zuilichem. Volgens de politie is zijn verantwoordelijk voor de vele branden die in het dorp gesticht werden de afgelopen maanden. Dat meldt de politie. Het is een doorbraak na een maandenlang onderzoek van politie én burgers.