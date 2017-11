Nederlandse vrouwen gaan strijd aan met handtastelijke concertgangers

17 november Vijf vrouwen uit de muziekindustrie gaan de strijd aan met handtastelijke concert- en festivalgangers. De nieuwe actiegroep Say NO Thanks wil goedwillende concertgangers en personeel sneller laten ingrijpen als vrouwen lastig worden gevallen en gaat in gesprek met poppodia om nu iets te doen aan de vele ongewenste intimiteiten.